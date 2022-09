Asia Argento e gli ultimi messaggi con Anthony Bourdain, Morgan difende l'ex moglie: «Avrà sempre il mio rispetto»

Il gossip porta sulla bocca di tutti gli ultimi messaggi che Asia Argento si sarebbe scambiata con chef tv Anthony Bourdain prima che questo ultimo si uccidesse. Era il 6 giugno del 2018 quando il re dei paparazzi Rino Barillari scattò una foto, in cui si vedeva la figlia del famoso regista horror Dario, in quel momento fidanzata ufficialmente con lo chef francese, immortalata con un giornalista francese, Hugo Clement, 17 anni più giovane di lei.

Asia Argento, gli ultimi messaggi con Anthony Bourdain

Anthony non gradì la notizia e lo scambio di messaggi fu tutt'altro che pacifico tra loro. Il giorno dopo però Bourdain cerca di recuperare, forse, la situazione chiedendo alla fidanzata se poteva fare qualcosa per lei. Asia però risponde tranchant: «Smettila di rompermi le palle». E lui: «Va bene». Era l’8 giugno del 2018: quel giorno Bourdain si tolse la vita, impiccandosi nella sua camera d’albergo, a Kaysersberg, in Francia. Ora una biografia di Charles Leerhsen non autorizzata dello scrittore e documentarista di viaggi newyorkese, anticipata dal New York Times, in uscita l'11 ottobre, promette di rivelare gli ultimi istanti di vita dello chef.

Morgan si schiera dalla parte della regista

A intervenire sulla questione è sceso ora in campo anche Morgan, ex marito dell'attrice e regista

«Oggi 29 settembre (seduto in quel caffè io non pensavo a te) mi chiedono di commentare la notizia su Asia, questa la mia risposta. Io ho amato Asia e ho fatto una figlia con lei, anzi avuto una figlia da lei, una creatura che oggi ha 21 anni ed è una donna meravigliosa, sensibile piena di talenti di ogni tipo e curiosa, colta e dolce, umana profondamente. È figlia dell’amore tra me e Asia, il nostro “figlm”, dicevamo. L’amore tra me e lei c’è stato veramente, ci siamo amati, e quando si dice “ti amo” anche una volta finito il desiderio e conclusa la storia, quello rimane per sempre. Non potrei mai dire ne’ fare nulla contro la madre di mia figlia, e anche se non sono più innamorato di lei avrà sempre il mio rispetto e la mia complicità».