Asia Argento passa al contrattacco: domenica l'attrice in tv da Giletti

Asia Argento ha deciso di rispondere alle accuse di Jimmy Bennett dal medesimo studio tv, quello di Massimo Giletti, utilizzato dal baby attore. L'attrice e regista sarà ospite a Non è l'arena, in onda domenica 30 settembre, alle 20.30 su La7. Domenica scorsa Bennett ha ribadito a Giletti di essere stato violentato dalla figlia di Dario Argento quando era solo un 17enne. «La chiamavo mamma». ha rivelato.

LEGGI ANCHE Dario Argento difende la figlia Asia e accusa Weinstein, ma poi fa retromarcia



Si prepara una resa dei conti, dunque, anche se la Argento è già andata al contrattacco in un'intervista alla DailyMailTv in cui ha accusato Bennett di essere un bugiardo. Dopo aver parlato tra i singhiozzi del suo rapporto «aperto» con lo chef Anthony Bourdain («ci tradivamo a vicenda, ma ci amavamo») morto suicida nel giugno scorso e dal dolore da lei provato, l'attrice, ha detto che «è stato Bennett a saltarmi addosso quando aveva 17 anni e io 37. Bourdain lo pagò 200mila dollari per tenerlo lontano dalle nostre vite».​

Prima di domenica, Asia apparirà in tv per una delle ultime puntate da giudice di X Factor. Giovedì sera andrà infatti in onda il quarto e ultimo appuntamento con le audizioni della 12esima edizione del talent.

© RIPRODUZIONE RISERVATA