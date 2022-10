Domenica In, Asia Argento sul caso Bourdain: «Mi hanno dato la colpa del suicidio ma eravamo una coppia aperta, entrambi alcolisti»

Asia Argento, ospite a Domenica In, replica alle accuse ricevute per il suicidio del suo ex compagno Anthony Bourdain, chef morto suicida nel 2018 mentre si trovava in Francia per girare una serie per la Cnn. Una biografia non autorizzata, in uscita 11 ottobre, riporta infatti alcuni messaggi di fuoco scambiati durante gli ultimi istanti di vita tra lui e l'attrice.

Asia Argento: «Io e Bourdain coppia aperta, col tempo ho capito che non funziona»

«Quando c'è potere c'è denaro, c'era tanta gente che si approfittava di lui». Afferma l'Argento in merito alla diffusione dei messaggi incriminati. Ricondotti al gesto estremo dello chef sarebbero state, secondo i detrattori dell'attrice, anche alcuni scatti di lei in compagnia di un giovane giornalista francese.

«Io lo avevo avvertito delle foto. A lui questo dava fastidio per la sua immagine pubblica ma non per la nostra relazione. Noi eravamo una coppia aperta, ma col tempo ho capito che la coppia aperta non funziona». «Tu sei una donna libera», aveva infatti scritto lo chef in uno degli sms.

«In quegli ultimi messaggi - spiega Argento - Io gli ho di non mi rompere le palle e lui ha risposto "ok". Lui aveva il problema dell'alcol, che avevo anche io. Quella sera era strano e petulante».

«Ho parlato con tanto psichiatri. Mi hanno detto che quando uno si toglie a vita non è una sola causa. Si tratta di un gesto estremo ma chi lo fa cerca solo sollievo dalla depressione che è una malattia, o anche dal disturbo bipolare, di cui Anthony soffriva. Spesso di ha paura di chiedere aiuto, quello che lui non ha fatto».

Asia Argento e la dipendenza dall'alcol

«Io oggi sono sobria, non bevo più d un anno e mezzo. L'ho fatto per me. Avevo una vera malattia con l'alcol. Si beve pensando che aiuti la depressione ma poi diventa un depressivo», confessa Argento che torna a parlare della relazione con Bourdain. «Tutti e due aravamo molto soli. Ci siamo ritrovati con i nostri problemi e i nostri difetti. Ma due alcolisti insieme affondano».

«La distanza? Non ci soffrivamo. Lui viaggiava in tutto il mondo io abitavo a Roma con i miei figli. E da lì la coppia aperta, non facevamo grandi numeri ma eravamo d'accordo che poteva succedere».

La notizia della morte

«Della sua morte io l'ho saputo la mattina dopo. Mi ha chiamato la sua agente è stata molto fredda e crudele. C'è stato un disegno da parte della gente intorno ad Anthony di addossarmi la colpa del suicidio e io per prima me la sono data per averlo tradito e io me la sono presa ma trovo sia riduttivo spiegare così la decisione di togliersi la vita».

Solo poco tempo fa l'ex compagno Morgan era intervenuto a difesa di Asia Rgento. «Non mi aspettavo il suo messaggio - confessa - Mi è arrivato come una carezza al cuore».