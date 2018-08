Rocio Morales e Raul Bova, secondo figlio in arrivo: la conferma su Instagram

ROMA – Dopo indiscrezioni e foto rubate col pancino, Rocio Munoz Morales, compagnia di Raoul Bova, annuncia su Instagram la sua seconda gravidanza. L’attrice ha postato una foto con due mani che formano un cuore su una pancia, accompagnata dalla didascalia: “Felicità... regali della vita... e soprattutto regali di vita. P.S. grazie a tutti per i vostri bellissimi auguri”.LEGGI ANCHE Raoul Bova e Rocío Munoz aspettano il secondo figlio: «È al quinto mese»​ La notizia dell’arrivo di una secondo figlio dopo Luna, nata nel 2015, è stata data da “Chi2 che l’ha anche fotografata col pancino in un parco di Madrid assieme alla primogenita.Rocio e Raoul si sono conosciuti sul set di “Immaturi, il viaggio” e per lei Bova ha lasciato la moglie Chiara Giordano, da cui ha avuto i figli Alessandro Leon e Francesco.