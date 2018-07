Raoul Bova e Rocío Munoz aspettano il secondo figlio: «È al quinto mese»

di Emiliana Costa

Cicogna in arrivo per. Pare proprio che la coppia di attori stia per allargare la famiglia, dando un fratellino o una sorellina alla figliolettaA rivelarlo è Gabriele Parpiglia su Instagram , che ha pubblicato la pagina delcon il "dolce scoop". Scrive il giornalista: «Sul numero di Chi in edicola domani le immagini esclusive di Rocío Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova,a. L'attrice, che vedremo di nuovo nella fiction “Un passo dal cielo” e che ha appena condotto con successo la versione spagnola di “Dancing with the stars”, è stata fotografata in un parco di Madrid mentre gioca con la piccola Luna, la bambina nata dall'amore con Bova, e mostraRocío e Bova sono legati dal 2013 dopo che l'attore, con grande clamore, aveva annunciato la fine del matrimonio con Chiara Giordano. Nel 2015 è nata Luna, ora la coppia è pronta per fare il bis».Per Raoul Bova - che ha anche due figli nati dal matrimonio con Chiara Giordano - sarebbe. E i fan gli fanno i migliori auguri con una pioggia di like.