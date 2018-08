Meghan Markle, nuovo strappo al protocollo: tornerà a recitare (ma per una buona causa)

di Silvia Natella

torna a recitare e lo fa per una buona causa. Sorpresa per chi si aspettava che abbandonasse del tutto il mestiere d'attrice per sposare il suo principe. La neo-duchessa del Sussex reciterà in uno spot diper l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile.LEGGI ANCHE Meghan Markle dovrà restituire alcuni regali di compleanno: ecco quali non sono consentiti Che Meghan sia una femminista era chiaro a tutti. Ha chiesto che fosse specificato perfino nella biografia pubblicata sul sito della famiglia reale. A undici anni, neglisi battè contro unache associava le donne a pentole e padelle ed ebbe la meglio. Non avrebbe mai potuto rifiutare di essere la protagonista del nuovo spot.«Vediamo ovunque potenziali leader. È giunto il momento che le donne li vedano in loro stesse. Nomina una donna che fa parte della tua vita», recita lo slogan con Meghan nel suo ruolo di leader con l’hashtagA riportare la notizia è la rivista W, che sottolinea come il marito sia intenzionato a sostenerla. Un altro strappo al protocollo per Meghan. È raro, infatti, che i membri della famiglia reale si espongano per tematiche di attualità e prestino il loro volto a fini promozionali.