Alessia Mancini: «Ecco perché dico no all'aborto». Poi si commuove in diretta per Flavio Montrucchio

Alessia Mancini risponde alle domande di Silvia Toffanin dopo l'Honduras. Entrambe ricordano il passato e il programma che le ha lanciate (Passaparola), ma parlano anche dell'Isola dei Famosi e del ritorno a casa dell'ex naufraga. E naturalmente di amore. Sul suo Alessia matrimonio afferma: «Quando la vita ti sorride sai che hai qualcuno nei momenti difficili. Io e Flavio siamo più innamorati che mai».



«Quando sono tornata a casa i miei figli non mi hanno lasciato un momento», racconta. Si commuove quando parla dei genitori e della loro separazione: «Io sono stata il classico 'errore', i miei non avevano neanche vent'anni, ma sono stati determinati e si sono assunti le loro responsabilità. Per questo io sono da sempre contraria all'aborto».









