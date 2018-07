Le ricette a casa tua - Le trofie al pesto di Roberto

di Michele Ruschioni

Uno dei grandi dilemmi in cucina riguarda l'utilizzo dell'aglio. Un bivio di fronte al quale gli spadellatori amatoriali si dividono e gli chef stellati dibattono. Il confronto si accende poi se il prodotto al quale abbinare l'aglio è il pesto. La questione spacca così tanto che nei supermercati oramai si trovano entrambe le versioni.Noi al supermercato a fare la spesa ci siamo andati ma, anzichè comprare il pesto già fatto, abbiamo acquistato i prodotti per farcelo da soli. Quando abbiamo varcato la cucina di Roberto, il nostro lettore che ci ha preparato delle trofiette al pesto di rucola con porcini e guanciale, siamo entrati una cucina "No garlic zone", almeno per quanto riguarda il pesto.La sua ricetta infatti prevede solo un delicato soffritto di mezzo spicchio di aglio nel grassetto del guanciale (che poi viene tolto con cura). Il risultato di questa giornata trascorsa in cucina con il nostro simpatico lettore è che abbiamo imparato una cosa: fare il pesto è facile. E si può usare la rughetta al posto del basilico per una variante più amarognola. Provateci perchè vale la pena ed è davvero facile.