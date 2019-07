Mangiano per protesta uno scoiattolo davanti alla bancarella vegana, condannati

Come azione anti-vegana hanno scelto di mangiare scoiattoli morti davanti a una bancarella di cibo veg. E chi si è divertito a fare questa dimostrazione, mangiando i due roditori, oggi ha una condanna per reati di ordine pubblico e una multa da pagare. I colpevoli di questa azione davanti al Soho Vegan Food Market di Rupert Street, a Londra, sono Deonisy Khlebnikov, di 22 anni, e Gatis Lagzdins, di 29. I fatti risalgono al 30 marzo, ma solo in questi giorni è arrivata la condanna. In un video (dai contenuti particolarmente forti), diventato virale su Youtube e rilanciato dalla pagina del quotidiano Daily Telegraph, si vede uno degli attivisti strappare con le mani lo scoiattolo e mangiarlo prendendolo a morsi. Ciò, prima del fermo da parte della polizia.

La versione online della Bbc riporta le parole di Natalie Clines, del servizio giudiziario della Corona britannica. E' lei ad aver detto che i due avevano "affermato di essere contrari al veganismo" e che loro volontà era quella "di sensibilizzare sui pericoli di non mangiare carne consumando pubblicamente scoiattoli crudi". "Scegliendo di farlo davanti a una bancarella vegana e continuando con il loro comportamento disgustoso e inutile nonostante le richieste di fermarsi, anche da parte di un genitore il cui bambino era sconvolto dalle loro azioni, l'accusa è stata in grado di dimostrare che avevano programmato e inteso causare angoscia nel pubblico", ha aggiunto.

