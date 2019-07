Roma, blitz degli animalisti contro le botticelle, sfiorata la rissa in piazza di Spagna

In piazza di Spagna sabato mattina si è sfiorato lo scontro tra animalisti e vetturini. Una ventina di attivisti antibotticelle si è presentata intorno alle 12.30 ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti e ha iniziato a inveire contro i conducenti delle carrozze: «Lasciate in pace i cavalli», recita lo striscione srotolato senza autorizzazione al fianco della Barcaccia, oggetto, due giorni fa, del tuffo proibito di Valeria Marini, multata e daspata dai vigili urbani.

Si è subito accesa la rissa verbale con i conducenti delle botticelle, che intanto si erano spostati in via dei Condotti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e una decina di poliziotti, che hanno evitato lo scontro fisico, faticando non poco per ristabilire la calma.

Ultimo aggiornamento: 15:10

