Ufo, nuovo video autenticato dal Pentagono: oggetti volanti al largo della California

Un filmato reso pubblico dalla Marina americana, che mostra degli Ufo a forma piramidale che volano sopra le coste della California, è probabilmente una delle testimonianze più suggestive di questo tipo. Il Pentagono ha confermato che il video di 18 secondi, che riprende tre oggetti volanti non identificati sopra il cacciatorpediniere Russell, è in effetti da considerarsi autentico.

Si tratta del primo video relativo all’incidente occorso due anni fa, e che ha gettato scompiglio nelle manovre militari effettuate due anni fa. In un caso, uno degli Ufo ha seguito una delle navi per 90 minuti, davanti alle coste di San Diego, stando ai diari di bordo.

Il video è stato raccolto da una speciale task force del Pentagono, la Unidentified Aerial Phenomena Task Force (Uaptf). A renderlo pubblico è stato il regista ed esperto della materia Jeremy Corbell, autore del documentario “Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers.”

«Si tratta di una informazione esplosiva - ha detto Corbell a Fox News - probabilmente questo è il migliore filmato di Ufo girato da militari che io, e forse anche il mondo, abbia mai visto». Corbell è venuto in possesso anche di tre foto scattate da una nave militare che mostra un Ufo scendere in acqua e sparire nel nulla. «Si tratta di una tecnologia straordinaria - ha detto Corbell - dobbiamo capire meglio quali fossero le intenzioni dei piloti di questi veicoli».

La Uaptf era stata creata l’anno scorso per migliore la conoscenza nel campo degli avvistamenti di velivoli misteriosi, e in particolare, le loro incursioni in zone dove il volo è soggetto a particolari limitazioni di natura militare.

Corbell ha sottolineato le capacità inusuali di questi oggetti volanti, e ha parlato di “aerei a propulsione gravitazionale” capaci di muoversi dallo spazio al mare senza distruggersi a causa dell'impatto.

