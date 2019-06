Topo "volante" cade sul tavolo di una ragazza al ristorante Buffalo, la foto fa il giro dei social

LOS ANGELES - Un grosso topo è caduto dal soffitto sul tavolo di una cliente. La ragazza, sorpresa e disgustata, ha immediatamente immortalato il ratto, condividendo l'immagine su Facebook. Immagine che è diventata virale. Ma andiamo con ordine. La vicenda è accaduta a Los Angeles, in un ristorante di Buffalo Wild Wings. La malcapitata, Alisha Ken Norman, si trovava in quel ristorante per assistere alla partita del Mondiale femminle tra Stati Uniti e Svezia. «Sì, sono a Los Angeles e un topo è caduto direttamente dal soffitto», ha scritto sul suo profilo Facebook.

Topo morto nel silos, sequestrate 220 tonnellate di riso



A woman snapped photos of a rat after it fell from the ceiling at a Buffalo Wild Wings restaurant in Westchester Thursday, forcing the restaurant to temporarily close. https://t.co/9LwvvlkSnv pic.twitter.com/8ratLvwlba — CBS Los Angeles (@CBSLA) 21 giugno 2019

non le hanno fatto pagare il conto per via del topo caduto sul suo menu. La Nbc ha pubblicato una dichiarazione di, in cui un portavoce parla dell'incidente come «isolato» e «sfortunato». Secondo la proprietà del locale la colpa sarebbe dei lavori in corso in un palazzo vicino. Nella nota si legge che il ristorante è stato chiuso «per una corretta riparazione e pulizia».





Ultimo aggiornamento: 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA