Zorzi-Leosini, la strana coppia. L'influencer: «Mi ha chiamato per incontrarci»

La sclata di Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria del Grande Fratello Vip, non si arresta. Dopo la stima ricevuta all'interno del reality stesso di Mediaset da parte della regina Maria De Filippi, per cui lo stesso influencer ha detto avrebbe fatto anche le fotocopie, è diventato ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, opinionista dell'Isola dei Famosi e oggi la chiamata arriva anche da Franca Leosini. La donna di stile e freddezza senza moralismi, battute e metafore intelligenti che a 87 anni va ancora in onda, fa ascolti record e non molla mai. Cosa faranno insieme l'influencer e la donna del delitto?

Le Ig Stories

È stato lo stesso Zorzi a comunicarlo stupito sui social.

«È stato incredibile raga' perchè ero a cena e ricevo una chiamata da un numero che non avevo in rubrica e di solito non rispondo a numeri che non conosco, ma decido di rispondere e sento dall'altra parte Pronto Tommaso sono Franca Leosini ho ricevuto il tuo numero da Alba Parietti». Finisce con una risata emozionata la ig stories dell'influencer. E continua. «Poi ci siamo fatti una chiacchera di un quarto d'ora, venti minuti e ci stiamo organizzando per vederci. Comunque raga' non dico mai quando approccio con questi personaggi, ma di lei non potevo non dirvelo. Raga' lei è Franca»

Perchè è amata Franca Leosini

Una gioia incontenibile anche che traspare da Instagram quella di Tommaso Zorzi che oggi dalla casa a Forte de Marmi racconta della telefonata ricevuta dalla conduttrice amatissima di Storie Maledette. I motivi per cui la Leosini, con tanto di seguaci cult, i leosiners, fa tendenza sono principalmente due: innanzitutto perchè parla di delitti, e dove ci sono morti e il giallo il pubblico impazzisce. È ormai certo, stando ai dati auditel, che thriller, serie tv e film in cui c'è da scoprire l'assassino funzionano sempre. L'altro punto è sicuramente come la regina della domenica notte di Rai3 affronta queste tematiche. La Leosini è per tutti Franca, una signora come fosse una nonna per tutti a cui rivolgersi per nome, icona gay (ricevette nel 2013 il premio da Muccassassina per questo) e fenomeno ormai del web.

Non ci resta che attendere gli sviluppi dell'incontro...

