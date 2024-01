Smemoranda è fallita, desertà l'asta per rilevare la società: addio al marchio della "mitica" agenda

Smemoranda è fallita. E' andata deserta l'asta per rilevare il marchio. Addio (almeno per ora) al marchio simbolo iconico dall'agenda in Italia. Che ha vissuto soprattutto tra gli anni '80 e '90 i suo periodo d'oro. Nata nel 1979 dall'idea dei Fondatori Gino e Michele e Nico Colonna, era più di un semplice strumento di organizzazione.

Smemoranda, addio a un simbolo

Sulla Smemoranda hanno lasciato il proprio contributo artisti e celebrità del calibro di Jovanotti, Piero Pelù, Ligabue, Claudio Bisio. Dopo il clamoroso successo economico degli anni d'oro, la Smemoranda è andata in crisi. Fino al fallimento. Con l'asta per rilevare il marchio andata deserta.