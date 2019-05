Royal baby nato, l'annuncio uffficiale a Buckingham Palace

Dopo l'annuncio in tv del principe Harry, i tweet, i comunicati e le foto via Instagram, arriva anche la comunicazione tradizionale della nascita del nuovo royal baby di casa Windsor, primogenito di Harry e Meghan Markle, nel parco di Buckingham Palace. Un foglio di carta, fissato su un leggio dorato da due addetti di corte dinanzi all'ingresso del palazzo, recita la formula di rito: «La Regina e la Famiglia Reale sono felici della notizia che Sua Altezza Reale la Duchessa di Sussex ha dato alla luce senza complicazioni un figlio alle 05,26 antimeridiane di oggi. Sua Altezza Reale e il bambino stanno entrambi bene».

Intanto, arrivano -per il momento- a mezzo stampa le congratulazioni e l'emozione del neo-nonno, Thomas Markle, padre di Meghan Markle che ha appena dato alla luce l'ultimo 'royal baby' in ordine di tempo. Il 74enne che ha fatto parlare di sè fin dal matrimonio di Meghan con il principe Harry a causa del burrascoso rapporto con la figlia e delle sue dichiarazioni alla stampa, al Sun ha detto di essere orgoglioso che «mio nipote sia nato nella famiglia reale britannica e sono sicuro che crescerà per servire la corona e il popolo britannico con grazia, dignità e onore». Risulta che Thomas non abbia parlato con la figlia Meghan dal matrimonio un anno fa, al quale non partecipò, secondo la versione ufficiale, perchè era stato colpito da un infarto. Con Meghan però i rapporti erano già compromessi, dopo che era emerso come il settantenne avesse approfittato delle circostanze offrendo ai media occasioni per immagini e 'paparazzatè preconfezionate.

