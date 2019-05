Royal baby: tutto quello che sappiamo

Meghan Markle e Prince Harry sono i genitori di un bambino. Ma cosa sappiamo esattamente del nuovo Royal Baby finora? Il bambino, innanzitutto, sarà il settimo in fila al trono.

Come è stata annunciata la nascita?

Tramite il loro account Instagram @SussexRoyal e poi in un comunicato stampa di Buckingham Palace. Come spiega il Mirror. Pubblicando un'immagine del loro logo con uno sfondo blu con la didascalia "It's a boy". Hanno scritto: "Siamo lieti di annunciare che The Royal Highnesses Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno dato il benvenuto al loro primogenito la mattina presto, il 6 maggio 2019.

Quanto pesa

Il bimbo pesa 7 libbre 3 once, circa 3,3 chilogrammi. Il nome del bambino, che è settimo in fila al trono, sarà annunciato in un secondo momento.

Dove è nato il piccolo?

Il Duca e la Duchessa hanno mantenuto questo segreto finora. Da indiscrezioni potrebbe essere venuto alla luce nella loro casa a Frogmore Cottage, oppure al Frimley Park Hospital nel Surrey, o in una stuttura privata, come il Kensington Ward del Chelsea e l'ospedale di Westminster a Londra.

Come sarà chiamato il Royal Baby?

Le ultime probabilità per i bookmaker di un ragazzo, Arthur, James, Philip, Edward e Albert sono tra le scelte previste. William e Kate hanno scelto i favoriti reali per i loro bambini, ma Harry e Meghan potrebbero rompere lo stampo reale e trarre ispirazione dalle tradizioni americane.

Meghan avrà un congedo per maternità?

Sì. Proprio come ogni altra mamma, Meghan ha il diritto di concedersi un po 'di tempo libero con il suo bambino.

Dove finirà il bambino nella linea della successione?

Settimo in linea. Il bambino "sbatterà" lo zio di Harry, il Duca di York, all'ottavo posto nella fila della successione. Le principesse Beatrice ed Eugenie passano al nono e al decimo posto, e il conte di Wessex, il figlio più giovane della regina, esce dalla top 10 per la prima volta all'11 ° posto in fila.

Dove abiterà il bambino reale?

Baby Sussex vivrà nella nuova casa di Harry e Meghan - Frogmore Cottage. L'edificio ha subito un'enorme ristrutturazione in anticipo. La coppia si è trasferita all'inizio di questo mese.

In che modo il bambino sarà imparentato con la Regina?

Il bambino sarà pronipote della regina e del duca di Edimburgo, del nipote del principe di Galles e del nipote del duca e della duchessa di Cambridge. La regina si sta preparando ad accogliere un altro pronipote.

Baby Sussex sarà mai monarca?

La cosa è assai imrobabile. Il bambino avrà tre cugini il principe George - un futuro re - e la principessa Charlotte e il principe Louis, che sono più avanti sulla linea di successione, quindi è una scommessa sicura che il trono rimarrà dalla parte di Cambridge della famiglia.

Quindi quale sarà il suo titolo?

Un figlio sarebbe conosciuto come conte di Dumbarton - perché un primo figlio di un duca può usare uno dei titoli minori di suo padre come titolo di cortesia. Harry è stato nominato conte di Dumbarton la mattina del suo matrimonio, oltre a ricevere un ducato, quindi anche per Baby Sussex si profila lo stesso criterio.

Ma la regina potrebbe cambiere il suo titolo?

Sì. La Regina intervenne prima della nascita di George per rilasciare un "Letters Patent" per assicurare che i figli dei Cambridges avessero titoli adatti, ma questo bambino reale è molto più in basso sulla linea della successione.

Harry e Meghan assumeranno una bambinaia?

Probabile. Harry è stato vicino a tutte le sue tate ed è probabile che lui e Meghan assumeranno una bambinaia per prendersi cura del loro bambino mentre sono impegnati nelle cerimonie ufficiali. Kate e William, infatti, hanno l'aiuto della loro bambinaia a tempo pieno, Maria Teresa Turrion Borrallo.

Il bambino avrà doppia cittadinanza?

Harry e Meghan potrebbero chiedere al loro bambino di avere la doppia cittadinanza Usa-Regno Unito. Meghan, intanto, sta progettando di diventare una cittadina britannica - ma non è noto se deterrà la doppia nazionalità, e al momento è ancora una cittadina statunitense.

Secondo l'Ambasciata americana nel Regno Unito, un bambino nato fuori dagli Stati Uniti e in matrimonio con un genitore cittadino statunitense e un genitore cittadino non statunitense, può acquisire la cittadinanza americana alla nascita se il genitore statunitense ha vissuto in America per cinque anni.

Si trasferiranno in Africa?

Sono stati fatti dei piani per la coppia di trascorrere un periodo all'estero, possibilmente in Africa, come modo per sfruttare il loro appeal internazionale e ampliare le attività del Commonwealth. Ma è improbabile che una decisione del genere venga presa prima del 2020. L'idea, comunque, ha sollevato preoccupazioni circa il costo della sicurezza per i contribuenti del Regno Unito.

