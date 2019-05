Come si chiamerà il royal baby? Su questo c'è da sommettere. Le ultime probabilità per i bookmaker sono: Arthur, James, Philip, Edward e Albert. Ma se William e Kate hanno scelto i nomi favoriti dai reali per i loro bambini, Harry e Meghan potrebbero rompere la consuetudine reale e trarre ispirazione dalle tradizioni americane.

Royal baby, come si chiamerà? L'annuncio di Harry sul nome

Intanto volano le quotazioni. Alexander e James sono i nomi più quotati dai bookmaker britannici. Secondo quanto riporta Agipronews entrambi i nomi sono favoriti a 4,50, mentre Arthur viene pagato 7 volte la scommessa. Doppia cifra per Oliver ed Edward (a 13,00), si sale a 15,00 per Jacob, Philip e Charles, con Francis lontano a 26,00. Stessa quota per Alvin, Henry e Albert, mentre Alfred, Jack, Spencer e Matthew si giocano a 34,00. Più lontani (a 41,00) Andrew, Frederick, Richard, David e Harry (come il papà).



© RIPRODUZIONE RISERVATA