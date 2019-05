Royal baby, come si chiamerà? Harry prende tempo: «Ci stiamo pensando»

Il royal baby è nato, è maschio e quello che tutti si chiedono è: che nome avranno scelto Meghan Markle e Harry per il loro primogenito?

Nato il royal baby, figlio di Meghan Markle e Harry: «È maschio e pesa 3,2 kg»

Il Royal Baby è nato, l'annuncio di Harry: «E' incredibile quello che possono fare le donne»

Per ora il principe, uscito da Frogmore Cottage a parlare con i giornalisti, ha detto di non avere (o non volere) il nome da rivelare: «Ci stiamo ancora pensando, abbiamo avuto tempo perché il bimbo si è fatto un po' attendere». D'altra parte Meghan e Harry avevano scelto di non conoscere il sesso, quindi sono stati sorpresi almeno quanto i loro sudditi. «Il prossimo step è il nome - ha detto Harry - ma credo che ci rivedremo tra un paio di giorni, il tempo per stare un po' in famiglia e far conoscere il bimbo a tutti».



Ultimo aggiornamento: 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA