Oroscopo di Branko 2019: Bilancia

Caro amico Bilancia,

sei al tuo secondo anno del corso di laurea in maturità tenuto dal professor Saturno, insegnante duro ma giusto che dal Capricorno esamina la tua vita. Il settore più a fuoco resta quello della famiglia, genitori e figli ma anche il coniuge, la situazione abitativa, e questo ti rende spesso instabile. Nel cielo del 2019 però hai un valido alleato, l’espansivo Giove che dall’amico Sagittario ti garantisce ottimismo. Inoltre il pianeta, oltre a frenare l’emorragia del tuo conto corrente, ti favorisce con quei piccoli colpi di fortuna che semplificano la vita. Non dobbiamo poi dimenticare che l’elettrico Urano da marzo non sarà più nemico e questo ti libererà da quegli imprevisti che spesso hanno complicato la tua vita. Giorno chiave, Sabato 28 settembre, con la tua Luna nuova, Sole, Mercurio e Venere nel tuo cielo, Marte in Vergine, Giove in Sagittario e Urano in Toro.

Amore

Il bel Giove sagittariano ti rende più aperto e simpatico con gli altri e questo ti favorisce in generale negli affetti; attira su di te gli sguardi, facilitando i nuovi incontri. Se sei giovane e dinamico, in cerca di esperienze e di avventura il cielo è dinamico e piacevole, ti favorisce in particolare durante i viaggi, le tue scorribande amorose sono senza conseguenze. Non è forse il cielo ideale per la nascita di grandi amori - anche se tra agosto e ottobre possono presentarsi delle belle occasioni e tutto può succedere, anche che tu finisca all’altare – perché resta sempre un gap fra le tue grandi aspettative e la realtà, dato che tendi a idealizzare troppo le persone di cui t’innamori, per poi restare esageratamente deluso quando scendi dalla tua nuvoletta dorata sul ruvido terreno della vita quotidiana…

Lavoro&Affari

La vita pratica è protetta da Giove, che ti agevola anche nel disbrigo delle incombenze burocratiche e nelle contese legali. Questo però non ti consente di essere superficiale nei rapporti con il fisco e con la legge, Saturno è sempre severo e non devi lasciare zone d’ombra. A questo proposito ti suggeriamo di mettere da parte un po’ di scorte, le eventuali piccole eredità che possono arrivare devono essere messe al sicuro e non spese del tutto. Nel 2019 Mercurio, la stella degli affari e del commercio, predilige l’elemento acqua e quindi passa velocemente nei punti del cielo favorevoli, devi quindi essere pronto ad approfittare delle occasioni che si presentano, non rimandare all’ultimo momento la presentazione del curriculum oppure la tua candidatura quando ci sono bandi a cui potresti concorrere.

Salute

Con Giove amico c’è sempre il rischio di mettere su peso, e dato che sei sempre attento al tuo aspetto, ti conviene sorvegliare l’alimentazione e praticare esercizio fisico, basta anche rinunciare all’auto, camminare ti piacerà. Sono delicate, quest’anno, le vie respiratorie, le spalle, le mani, le caviglie, possibili disturbi articolari soprattutto in inverno e all’inizio dell’estate; dovrai combattere anche con una certa ansia che a volte ti impedirà di riposare bene. Vai a letto sempre alla stessa ora e aiutati con passiflora e biancospino. Non dimenticare il dentista. Controllo medico entro fine anno.

Ultimo aggiornamento: 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA