Btp Italia, nuova emissione a marzo: ecco le date, la durata e le cedole da compilare

Nel 2023 i Btp potrebbero avere un ruolo da protagonista. Da marzo, infatti, dal Ministero del Tesoro arriveranno i nuovi Btp Italia, una forma di investimento relativamente sicuro. Come per le precedenti emissioni, potranno aderirvi tutti i risparmiatori retail ossia i risparmiatori - imprese, società o altri enti - che non sono qualificabili come clienti professionali. Si tratta, in sostanza, dei comuni risparmiatori che si rivolgono agli intermediario per effettuare i propri investimenti. Andiamo a vedere quali sono le disposizioni per i Btp a partire da marzo.

Freni: «In arrivo un nuovo Btp che premia il risparmio. Procedure semplificate e con l'home banking»