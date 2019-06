Meghan Markle non c'è, Harry abbraccia (con trasporto) Rita Ora. E il gossip reale impazza

LONDRA - Non è passato inosservato l'incontro tra il principe Harry e Rita Ora. A scatenare il gossip è stata soprattutto l'assenza della moglie, Meghan Markle. Il duca di Sussex ha abbracciato calorosamente la cantante e le foto sono finite su Instagram. I due erano ospiti dell'evento del Sentable Charity Concert, a sostegno dell’Africa. La duchessa, invece, è infatti rimasta a casa con il piccolo Archie, come fa spesso da quando ha partorito. Non è una novità che abbia deciso di isolarsi rinunciando a molti impegni ufficiali. Solo lei e sua madre, inoltre, possono stare accanto al bambino.​



è vestito elegante e conversa amabilmente con tutte le celebrità e soprattutto con Rita Ora. «Grazie molte all'organizzazione per avermi invitato la serata scorsa. È stato fantastico vedere il duca di Sussex di nuovo e un onore esibirmi per supportare la causa», ha scritto nel post Rita Ora.

