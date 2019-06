Kate Middleton ricicla: l'abito del piccolo Louis è quello di zio Harry da bambino

Non si butta via niente. Soprattuto nella Royal family. E soprattutto se sei Kate Middleton e devi dare segnale di morigeratezza (cosa che ancora non sembra chiara invece a Meghan Markle). Così dopo aver mostrato al mondo come si può essere sempre eleganti senza essere spreconi, e quindi riutilizzando i vestiti già usati, la duchessa di Cambridge conquista il web rovistando nell’armadio della famiglia reale alla ricerca di capi per i figli, George, Charlotte e Louis.



Meghan Markle torna in pubblico con Harry per il compleanno della Regina: ma Archie non c'è Alla parata Trooping the Colour, il terzogenito Louis indossava lo stesso completo pantaloni di seta azzurri e camicia bianca ricamata di zio Harry da piccolo. Era già toccato al principino George sfoggiare abiti di suo padre William in diverse occasioni. E durante il viaggio della famiglia reale in Canada, Charlotte aveva lo stesso cardigan che George indossava all’ospedale per salutala quando è nata. Meghan Markle, velenosi commenti per la sua prima apparizione dopo il parto

