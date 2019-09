Maria Elena Boschi, la foto col rossetto rosso e i tacchi a spillo fa impazzire i social

«Domenica pomeriggio di svago vedendo un grande MotoGP nella bellissima Misano. Adesso si torna al lavoro a Bologna a parlare di pari opportunità». Così Maria Elena Boschi commenta la foto, pubblicata sul suo profilo Instagram, che la ritrae sul circuito di Misano. Una giornata di assoluto relax e divertimento per l’ex ministra, che non è passata inossarvata per il suo outfit piuttosto appariscente.

La Boschi ha infatti sfoggiato un bel rossetto rosso fuoco e scarpe con il tacco a spillo. Descritto così potrebbe sembrare un un look fuori luogo, perlomeno vista l'occasione, ma a giudicare dai commenti - al netto dei soliti odiatori da tasiera - l'ex ministra sembra aver colto nel segno.

