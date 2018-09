Marco Bocci parla della sua malattia: «Un semplice herpes alle labbra mi è arrivato al cervello»

Marco Bocci, ospite domani Verissimo, parla per la prima volta di un grave problema di salute che lo ha colpito nel maggio scorso. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l’attore racconta: “Quando fai troppo il tuo corpo ti dice che forse ti devi riposare un attimo. Quando sei stanco non hai difese immunitarie e il tuo corpo non riesce a proteggersi come dovrebbe. A me è successo di pensare di avere una sciocchezza, un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello”.LEGGI ANCHE Marco Bocci, torna il sorriso dopo il ricovero: felice al parco con Laura Chiatti e i figli LEGGI ANCHE Marco Bocci in lacrime ad Amici per la sorpresa di Laura Chiatti: «E' un colpo basso»