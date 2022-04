Mangia quindici uova di Pasqua in meno di un'ora: totale 12mila calorie

Max Stanford, britannico di 34 anni, si è inventato delle sfide in cui bisogna avere uno stomaco forte che non teme abbuffate. Lui, di mangiarsi una quantità spropositata di cibo ne ha fatto un appuntamento mediatico. Siamo a Pasqua e stavolta Max si è sfidato a mangiare 21 uova di cioccolato in meno di un'ora. Si è fermato a 15. Totale: 12.000 calorie. Nel video in cui spacca le uova (spoiler: non sono grandi tanto quanto quelle che ci regaliamo e mangiamo noi in Italia: sono più piccole) e ingurgita la cioccolata, fra uova, ovetti e barrette, Max si fa la sua scorpacciata e ci racconta pure la sua nostalgia di bambino che si abbuffava di merendine. Cita le Freddos, gli smarties, le milky bars, rolos, dime bars e altro, «così come un sacco di divertimento nel rompere ogni uovo di Pasqua».

APPROFONDIMENTI BENESSERE Dieta Express, -5 chili in 7 giorni: il menù senza... I CONSIGLI DI APRILE Da Pasqua al Primo Maggio: dalla dieta al benessere spirituale... DIETA Digiuno intermittente, niente cibo per 16 ore: la moda dei vip... ALIMENTAZIONE Dieta, quanti pasti al giorno fare per dimagrire? Ecco...

Alla fine, il cioccolato gli è venuto a nausea e si è fermato. A metà impresa ha inziato a sentire la bocca impastata e ha iniziato a sgranocchiare snack salati per cambiare il sapore. Ha detto su Youtube: «Dopo circa 35 minuti e circa 12 uova di Pasqua mangiate, ho iniziato a fare fatica. A quel punto ho mangiato un paio di patatine di mais per mescolare il sapore e avere qualcosa di salato». «Questo mi ha aiutato ad arrivare all'uovo numero 15, ma solo nel giro di un'ora».

Mentre mangia racconta appunto della meraviglia che era vedere tutte quelle uova incartate. Un uovo di cioccolato solo sembrava sempre così poco. «Ero solito ricevere questi tipi di uova di Pasqua che arrivavano con una barra di cioccolato o un sacchetto di cioccolato quando ero un bambino, ma penso che il massimo che ho mai ottenuto è stato di circa sei».

«Allora mi ci volevano un bel po' di settimane per mangiarle, ma ora che faccio sfide alimentari per hobby, ho pensato che sarebbe stato molto divertente vedere quante ne avrei potute mangiare in una sola volta», ha detto. E ha provato a esaudire il sogno accettando il picco di zuccheri che lo ha tenuto sveglio per ore e ore.

Sul suo profilo instagram ha scritto che è un mangione appassionato di fitness.