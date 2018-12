© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lottie Moss non ha nulla a che invidiare alla sorella maggiore Kate. Modella anche lei ha fatto impazzire il popolo di Instagram con una foto hot pubblicata sotto al sole delle Barbados.«Coprendo la mia faccia in modo troppo rivelatore», è la didascalia scherzosa che accompagna l'immagine con il lato B in bella mostra. Un fisico curvilineo molto diverso dalla magrezza di Kate che l'ha resa famosa come top model. E il popolo web ringrazia.