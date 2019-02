Ecco il lavoro dei sogni: viaggiare e fotografare i posti più belli del mondo su Instagram

Programma di tirocinio #ShoreExplorer. Traduzione: lavoro dei sogni. Quella che per ogni viaggiatore potrebbe sembrare una favola è una reale offerta lavorativa di una nota compagnia di crociera in cerca di qualcuno che possa fotografare alcuni tra i luoghi più suggestivi della Terra e documentarne gli scatti migliori su Instagram.



L’avvio alle candidature è stato annunciato con entusiasmo sul famoso social network proprio da colui che nel 2016 ottenne la stessa grande occasione messa a disposizione dallaDal suo profilo personale,, instagrammer ufficiale del profilo inglese di Royal Caribbean, fa sapere che il candidato prescelto non solo avrà l’opportunità dia bordo di una delle navi della compagnia, ma avrà anche diritto ad uno stipendio annuale a 6 cifre per il lavoro svolto., sono solo alcune delle attività previste per il vincitore della selezione che, ovviamente, dovrà documentare a suon di post tutte le esperienze vissute sul profilo Instagram aziendale della compagnia.

Non solo un viaggiatore affamato di avventura, l’aspirante instagrammer, di età superiore a 21 anni e munito di passaporto valido per girare il globo durante l'estate 2019, dovrà dimostrare anche una grande abilità nel catturare il momento giusto e saperlo raccontare sulla rete attraverso un semplice post sui social network.

Sarà una giuria composta da diversi professionisti competenti e di cui farà parte anche Francis, a scegliere il candidato più meritevole tra quelli che, ci scommettiamo, saranno le migliaia di proposte all’offerta professionale.

In bocca al lupo!

