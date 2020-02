Sanremo, Lapo Elkann punge Amadeus: «Normale che la Juve sia davanti all'Inter»

Lapo Elkann punge Amadeus a Sanremo. Su Twitter ha scritto: «Caro Amadeus è normale che davanti ci sia la Juve e che l'Inter sia dietro». In allegato la foto di Amadeus con la maglia double face, bianconera davanti e nerazzurra dietro, indossata nel siparietto messo in scena con Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, seduto in prima fila in platea all'Ariston. Tra i commenti al tweet spicca quello, con gli emoticon che ridono fino alle lacrime, di Claudio Marchisio: «Severo ma giusto». Amadeus, tifoso interista, si era tolto la giacca mostrando sul davanti la maglia della Juve e sulla schiena quella dell'Inter con il numero 9 e il nome di Romelu Lukaku.

Caro Amadeus è normale che DAVANTI ci sia la Juve e che l’Inter sia dietro 🤍🖤#Sanremo2020 #festivalsanremo2020 pic.twitter.com/hTWEsMDkVp — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 6, 2020

