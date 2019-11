«Greta è venuta dal passato per salvarci»: foto del 1898 con una sosia scatena i complottisti

Greta è venuta dal passato per salvarci. Anzi, no: è uscita da un episodio di #darknetflix. E se fosse in grado di viaggiare nel tempo? Le teorie più incredibili sulla foto riemersa dagli archivi dell'Università di Washington sta infiammando il mondo dei complottisti. L'immagine risale al 1898, 121 anni fa. Ci sono alcuni bambini che partecipano alla corsa all'oro nel Klondike (Canada), una di loro somiglia incredibilmente a Greta Thurnberg, la 16enne svedese che ispira la campagna globale contro i cambiamenti climatici.

La curiosa scoperta viene raccontata dalla stampa americana e britannica, ed ha immediatamente scatenato le reazioni in Rete. C'è chi ovviamente parla di un fotomontaggio nella migliore tradizione delle fake news che girano su internet, chi parla di reincarnazione e chi spiega che Greta è evidentemente in grado di viaggiare nel tempo ed è venuta ai giorni nostri «per salvarci» dalla catastrofe climatica, come ha scritto più di un utente di Twitter. Quest'ultima sembra essere la teoria dominante, mentre l'eventualità che sia un falso sembra improbabile, visto che l'università l'ha messa sul proprio sito. Finora nessun commento da Greta, che la scorsa settimana ha ottenuto un passaggio ad emissioni zero su una barca a vela, La Vagabonde, che la sta riportando dagli Usa alla Spagna, dove conta di arrivare a Madrid in tempo per la conferenza sul clima Cop25, che inizia il 2 dicembre.

Greta Thunberg in una foto del 1898 mentre salta la scuola per manifestare contro l'uso del Photoshop. pic.twitter.com/rCD8k88E9I

