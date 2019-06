Giulia De Lellis e Andrea Iannone, lui romantico su Instagram: «Erano anni che non vedevo il sole»

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono a tutti gli effetti la coppia dell'estate 2019. Seguitissimi dai fan dell'influencer che gioiscono per la ritrovata serenità della De Lellis, i due hanno cominciato da poco a vivere la loro relazione alla luce del sole...e di Instagram.

Giulia De Lellis, Iannone l'ha conquistata così: «Eravamo insieme a cena...»

Nell'ultimo post Giulia De Lellis ha pubblicato una foto con Andrea Iannone e una dolcissima dedica, citando i versi di Carlos Ruiz Zafón. «È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice».

La risposta del motociclista non si è fatta attendere, e non è stata da meno: «Hai la capacità di portare il sole ovunque, l’hai fatto anche qui ad assen, erano anni che non lo vedevo...», ha replicato Iannone, che è stato il primo a sdognare il loro legame proprio con una foto su Instagram.

Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA