Giulia De Lellis, Iannone l'ha conquistata così: «Eravamo insieme a cena...»

ROMA - Giulia De Lellis racconta del modo in cui l'ha conquistata Andrea Iannone. «É stato lui a fare il primo passo, mi ha conquistata con pazienza ed educazione», spiega ai suoi followers in una delle Instagram stories, in cui ammette anche di sentirsi molto fortunata per aver incontrato una persona come lui e di essere molto serena in questo periodo della sua vita. «Ci siamo conosciuti ad una cena, eravamo tutte coppie. Non è che ci siamo parlati più di tanto e tra l'altro mi stava molto antipatico, ma molto». Giulia spiega quindi che il suo è stato un corteggiamento molto educato, lento, paziente, anche perché lui da subito ha capito che lei stava uscendo da una storia complicata e da un periodo che per lei è stato molto difficile. La De Lellis parla anche del bel rapporto che ha Andrea con la famiglia di lei, cosa che li ha portati ad avere un legame ancora più forte.

Ultimo aggiornamento: 20:58

