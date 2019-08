Giulia De Lellis, la rivelazione: «Andrea Damante non mi lasciava libera di mangiare...». Fan furiosi

Giulia De Lellis e la storia travagliata con Andrea Damante . A pochi giorni dall'uscita del suo primo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza (prevista per il 17 settembre), l'influncer romana avrebbe pubblicato sulle stories di Instagram alcuni stralci che hanno fatto subito il giro del web.

Giulia De Lellis, festa hollywoodiana per la nipotina di 2 anni. E il web insorge: «Vergognatevi»

Giulia de Lellis svela il retroscena del libro: «Così ho scoperto che Andrea Damante mi tradiva»

Il sito Vicolo delle News ha ripreso la anticipazioni. Ecco le parole di Giulia: «Ho ripreso tre chili... Se sapesse che ho mangiato una porzione intera di pasta, invece delle verdure al vapore. Se sapesse che faccio colazione, invece che con l'avocado, con la brioche con la marmellata. Se scoprisse che non m'alleno da settimane... Mi biasimerebbe come se fossi un caso umano, uno scarto della civiltà. Invece io sta da Dio, tiè».

Insomma, Damante sarebbe un amante dello sport e del cibo sano e Giulia per non dispiacerlo avrebbe seguito il suo stile di vita. Che però non l'avrebbe resa felice. I fan furiosi si riversano su Twitter: «Damante che fa fare l'allenamento alle sue donne e non le fa sgarrare di un centimetro nell'alimentazione. Sei una m***». E ancora: «Le ha scelto anche le protesi per le tet*** e poi l'ha tradita». Al momento Andrea Damante non avrebbe dato ancora la sua versione dei fatti. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA