Facebook, WSJ: «Meta pronta a licenziare migliaia di persone». E ​Twitter richiama decine di dipendenti

Secondo diverse fonti del Wall Street Journal, Meta sarebbe pronta a licenziare migliaia di persone. Dopo il taglio del personale di Twitter, potrebbe essere la società proprietaria di Facebook la prossima Big Tech a ridurre drasticamente i costi operativi. Secondo le indiscrezioni, i tagli saranno annunciati mercoledì della prossima settimana.

Da Bezos a Bill Gates, ecco come i 20 miliardari della tecnologia hanno perso mezzo trilione di dollari in un anno

Si tratterebbe della prima operazione del genere nella storia della compagnia e, sebbene in proporzione di dimensione inferiori al maxi licenziamento avvenuto all'interno di Twitter, potrebbe essere il numero più alto di persone cacciata da una Big Tech in un anno che ha visto una contrazione del settore. Lo scorso settembre la società aveva dichiarato di avere 87.000 impiegati e secondo quanto riportato dal quotidiano economico americano già allora pensava a un taglio del 10% delle spese anche attraverso licenziamenti.

Twitter richiama decine di dipendenti

Dopo aver licenziato circa la metà del suo personale, Twitter sta ora contattando decine di dipendenti che hanno perso il lavoro chiedendo loro di tornare. Lo riferiscono fonti informate all'agenzia Bloomberg. Alcuni sono stati licenziati per errore. Altri, riferiscono le fonti, sono stati mandati via prima che la direzione si rendesse conto che il loro lavoro e la loro esperienza potrebbero essere necessari per costruire le nuove funzioni del social media immaginate dal nuovo proprietario Elon Musk. (ANSA).