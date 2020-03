Costruisce una casa da autodidatta guardando i tutorial di Youtube

In tempi di Coronavirus di sicuro c'è chi si diverte, in casa, a fare qualche faccenda lasciata indietro. E, se non si è in grado di capire da dove iniziare, una delle soluzioni è quella dei tutorial su Youtube. Si chiama Graham Harley, ha 51 anni, e di tutorial ne è il re: infatti, a furia di vederli, è riuscito a costruire una casa nuova di zecca.

Secondo quanto si legge sul quotidiano britannico Daily Mail, ha iniziato senza alcuna esperienza e, dopo aver visto i video (e letto qualche libro di fai da te), è stato in grado di progettare, costruire, intonacare, decorare, cinque camere da letto. In totale, ha messo su circa 14mila mattoni ed è riuscito a installare scarichi e una pompa di calore geotermica.

A Ringwood, nell'Hampshire, ha portato a termine il lavoro: con la sua compagna Mandie Wales e i loro figli si è trasferito in una roulotte in attesa di completare il lavoro, durato 10 anni (all'inizio, pensava di concludere l'opera in 18 mesi). Era il 2008 quando ha fatto demolire il bungalow che si trovava nella proprietà e poi, pian piano, ha iniziato la ricostruzione.

Lui, che lavora nell'informatica, ha impiegato il suo tempo libero per costruire la sua dimora. "Mi piace seguire le istruzioni", dice parlando della sua voglia di fare la casa da autodidatta. Così, con una spesa di 140mila sterline (circa 150mila euro), ora si ritrova un immobile che vale circa 500mila.



