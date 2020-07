Chiara Ferragni, la cagnolina Matilda torna a casa dopo le cure: gli scatti nostalgici su Instagram

Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni è tornata a casa dopo il ricovero in Svizzera. L'influencer e Fedez hanno pubblicato le immagini dell'inseparabile animale senza nascondere la gioia di riaverla e la paura per le sue condizioni di salute. Mati ha un tumore. È stata la stessa Chiara ad annunciarlo in lacrime su Instagram: «Ho avuto paura di perderla oggi...».

Chiara Ferragni incinta? Mamma Marina Di Guardo rivela: «Adesso che vi arriverà una bimba...»

Chiara Ferragni in lacrime per Mati, la cagnolina: «Ha un tumore, ho avuto paura di perderla oggi»

«Oggi - aveva spiegato - mentre ero in un meeting, la Mati, la nostra cagnolina, ha avuto delle crisi epilettiche. L'abbiamo portata dal neurologo veterinario e hanno scoperto che ha un tumore. Adesso la stiamo tenendo sotto controllo con dei medicinali, forse inizieremo un ciclo di radioterapia. Però mi sono davvero spaventata...».



Anche Fedez, sul suo profilo Instagram, si era rivolto ai fan: «Ha un brutto male, ma è curabile. Fate coraggio a Chiara che è triste». La cagnolina è stata affidata alle cure di un centro veterinario tra i migliori d'Europa a Zurigo. I Ferragnez l'accompagneranno ad ogni ciclo di radioterapia.



Nelle ultime stories la cagnolina è a casa e sul pelo ha i segni delle cure. Chiara si è lasciata prendere dalla nostalgia e ha pubblicato le foto di dieci anni fa, quando era piccola. A corredo degli scatti recenti, invece, ha scritto: «Matilda è a casa con noi, questo weekend ci rilasseremo con lei e poi la porteremo a Zurigo per cominciare la radioterapia». Infine, ha ringraziato pubblicamente il veterinario.

Ultimo aggiornamento: 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA