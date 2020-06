Chiara Ferragni incinta? Mamma Marina Di Guardo rivela: «Adesso che vi arriverà una bimba...»

Chiara Ferragni incinta? La rivelazione di mamma Marina Di Guardo: «Adesso che vi arriverà una bimba...». Nelle ultime ore, si sono rincorsi rumor su una presunta seconda gravidanza dell'influencer più famosa del mondo. Ad accendere la curiosità dei fan, una frase pronunciata dalla mamma di Chiara finita per errore in una story di Fedez. Ma andiamo con ordine.

In un video girato dal rapper a Tremezzo sul Lago di Como, Leone avrebbe rifiutato le coccole di mamma Chiara. A quel punto, si sarebbe sentita in sottofondo la voce di Marina Di Guardo che avrebbe detto: «Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te».



La frase sibillina non sarebbe sfuggita ai fan, che hanno subito iniziato a sperare nell'arrivo di una sorellina per Leone. Al momento, i Ferragnez non hanno commenato la notizia. Il video però non sarebbe più disponibile, Fedez potrebbe averlo rimosso. Cicogna in arrivo? Staremo a vedere.



