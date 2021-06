Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la famiglia si allarga. Il tenero annuncio sui social: «Siamo già innamorati di lui»

Mercoledì 30 Giugno 2021, 08:07 - Ultimo aggiornamento: 08:54

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più uniti e affiatati dopo la dura esperienza dell'Honduras. La coppia vive ormai da tempo a Milano con la piccola Aspirina, una cagnolina di cui la Rodriguez ha dichiarato di essersi letteralmente innamorata, al punto da riservargli attenzioni e premure fuori dal comune. Detto ciò, Cecilia ha sempre ammesso di aver voglia di mettere su famiglia con Ignazio, ma per il momento la coppia, in attesa del lieto evento, ha deciso di accogliere un nuovo arrivo in casa. Si tratta di Ercole, il cane che i due hanno deciso di adottare e che andrà ad affiancarsi alla dolce Aspirina. Spiega tutto Moser in una serie di stories su Instagram. «Ancora qualche settimana ed entrerà a far parte della family, siamo già innamorati...».

Cecilia: «Pronta a metter su famiglia»

Parlando di famiglia e della voglia di avere dei figli, Cecilia Rodriguez aveva detto la sua in merito alla questione nelle settimane in cui il suo compagno si trovava all'Isola dei Famosi, dove poi lei lo avrebbe raggiunto negli ultimi giorni: «Sono prontissima a metter su famiglia con lui – aveva detto nell'intervista rilasciata al programma di Tommaso Zorzi Punto Z – Appena arriva dall'Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta (la sorella Belen Rodriguez è in attesa di una bambina, ndr). Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento».