Belen al figlio Santiago: «Non vizierò Luna come te». La risposta del bimbo spiazza tutti

Domenica 27 Giugno 2021, 07:59

La gravidanza di Belen Rodriguez è agli sgoccioli e anche il figlio Santiago non vede l'ora di conoscere la sorellina Luna Marì. In un siparietto tutto familiare pubblicato nelle stories di Instagram la showgirl argentina fa notare al figlio di averlo viziato un po' troppo e che non ripeterà lo stesso errore con la secondogenita. La risposta del bambino, condivisa con i followers, la spiazza. Belen potrebbe partorire tra qualche giorno e al momento si rilassa in una villa sul lago di Como con il fidanzato Antonino Spinalbese e la sua famiglia.

La replica di Santiago

Belen e Santiago erano a un pranzo di famiglia e il bambino stava aspettando il piatto dalle mani del nonno Gustavo. Da qui il piccolo rimprovero: «Sei un viziato! Non so se vizierò Luna come te…». «Mamma, dovrai essere pronta perché anche Luna lo sarà», la replica del bambino. E Belen: «Non lo so se la vizierò quanto ho viziato te, perché tu sei il primo». La risposta di Santiago la spiazza positivamente: «Beh io la vizierò allora». Belen ha ormai un pancione esplosivo ed è alla 36esima settimana di gravidanza. Mostrando lo scatto delle sue forme spiega che «Santi è nato alla 37esima...». L'arrivo della bambina è ormai prossimo. Belen ha ritrovato la felicità accanto ad Antonino Spinalbanese dopo aver troncato definitivamente con il padre di Santiago, Stefano De Martino.