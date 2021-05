Mourinho, Ryanair prende in giro lo Special One: «A Roma solo con bagaglio a mano»

Jose Mourinho è il nuovo allenatore della Roma e la notizia sta già facendo il giro del mondo. Ryanair - la compagnia aerea a basso costo irlandese con sede a Dublino - non si è fatta sfuggire l'occasione e, pronta come sempre a sfruttare per le proprie campagne gli spunti forniti dalla cronaca, ha preso in giro lo Special One. Sul profilo Twitter di Ryanair è comparso infatti questo post: «Jose sarà felice di sapere che attualmente decolliamo da Londra a Roma a partire da sole 14,99 sterline. A causa della mancanza di trofei agli Spurs (il Tottenham che ha recentemente esonerato Mourihno, ndr), ci aspettiamo che un bagaglio a mano sia sufficiente per il viaggio», si legge nel tweet, corredato dall'annuncio ufficiale dell'ASRoma dell'ingaggio dell'allenatore portoghese.

APPROFONDIMENTI AS ROMA Mourinho nuovo allenatore della Roma LE REAZIONI Mourinho alla Roma, euforia dei tifosi su Instagram e in radio:... IL PERSONAGGIO ​Mourinho, 10 sconfitte in una stagione e il fantasma del crollo di...

Mourinho alla Roma, euforia dei tifosi su Instagram e in radio: «Daje Mister»

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.

Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6

— Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021