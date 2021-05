Mourinho alla Roma, euforia dei tifosi su Instagram e in radio: «Daje Mister»

Torna l'ottimismo in casa Roma: José Mourinho sarà il nuovo tecnico dei giallorossi e lo resterà per tre anni. La notizia, arrivata a sorpresa nel pomeriggio di oggi, ha causato una vera e propria euforia social per i tifosi del club. Che è reduce di una prestazione in Europa League - contro il Manchester United - che ha fatto storcere il naso anche ai supporter più convinti. Di seguito alcune reazioni social e radio di area romanista.

I social

«Daje Mister», scrive un tifoso della Roma - con tanto di emoji giallorossi - sotto il post Instagram dove Mourinho ha ringraziato i Friedkin e il club per l'opportunità di lavorare in Italia. «Buona fortuna, José», scrive un altro fan dello Special One. Tantissimi, ovviamente, i romanisti che in queste ore hanno letteralmente preso d'assalto i profili ufficiali di Mourinho, galvanizzati dalla notizia del suo ingaggio. E tanti anche i tifosi nerazzurri, che stanno a loro volta taggando l'allenatore nelle stories o postando dei commenti con i colori dell'Inter. «Sarà dura - scrive un tifoso del club milanese - vederti con un’altra maglia, ma quello che hai fatto (il Triplete ndr.) rimarrà per sempre. In bocca al lupo José», così su Instagram.

Le radio

«Sono sicuro che vedremo di oltre il Manchester, e anche contro il Crotone e la Lazio, vedremo un'altra Roma, perché ormai i giocatori daranno molto di più per mettersi in buona luce con il nuovo tecnico», così la radio romanista Centro Suono Sport, che ha dedicato alla notizia uno spazio importante. Non si è parlato di cifre, sottolineano le emittenti romaniste, ma pur dando per scontato un buon ingaggio, l'importante è che la Roma «cominci a investire» e che torni l'ottimismo nel club. «L'entusiasmo che tutti i tifosi della Roma hanno in questo momento è giusto, perché è (Mourinho ndr.) uno dei tecnici più importanti degli ultimi 35 anni», ha commentato in diretta il giornalista Salvatore D'Arminio su Retesport.it.

