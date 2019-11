Alessandro Gassmann e la dedica commovente al figlio Leo sui social

Alessandro Gassman ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto assieme al figlio Leo in occasione del compleanno del ragazzo. L'attore romano ha accompagnato lo scatto con una dolce didascalia: «Il mio premio più grande sei tu! Buon compleanno figlio mio». Leo è un giovane cantante italiano che s'è fatto conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione come concorrente di XFactor 2018 nella squadra degli Under Uomini capitanata da Mara Maionchi.

Leggi anche Leo Gassman fuori da X Factor, la reazione di papà Alessandro su Twitter





Leonardo Gassman è nato a Roma il 22 novembre 1998 ed è a tutti gli effetti un figlio d’arte: il padre Alessandro è infatti sposato con l’attrice Sabrina Knaflitz. Da sempre appassionato di musica, Leo ha cominciato a studiarere canto fin dalla giovane età, frequentando anche il conservatorio di Santa Cecilia. Tra le sue passioni ci sono la musica, la palestra e i viaggi. Nel 2018, in barba al nome pesante e famoso che porta, decide di farsi strada da solo e si presenta sul palco di XFactor con un suo inedito. Leonardo Gassman è nato ail 22 novembre 1998 ed è a tutti gli effetti un figlio d’arte: il padre Alessandro è infatti sposato con l’attrice Sabrina Knaflitz. Da sempre appassionato di musica, Leo ha cominciato a studiarere canto fin dalla giovane età, frequentando anche il conservatorio di Santa Cecilia. Tra le sue passioni ci sono la musica, la palestra e i viaggi. Nel 2018, in barba al nome pesante e famoso che porta, decide di farsi strada da solo e si presenta sul palco di XFactor con un suo inedito. Leggi anche Alessandro Gassmann, sfogo contro le doppie file a Roma. E pubblica le foto degli «incivili» Il successo tra il pubblico è immediato e anche i giudici lo ammettono senza esitazione alla seconda fase del reality. Leo arriverà a cantare ai live del programma. Inoltre il ragazzo è tra i giovani artisti che sognano un posto tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA