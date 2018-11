Alessandro Gassmann, sfogo contro le doppie file a Roma. E pubblica le foto degli «incivili»

Mettetela n’antra macchina in seconda fila a via Cola di Rienzo li mortacci vostri!!! Quanno ce vo ce vo.#gnaapotemofa #namanica deincivili pic.twitter.com/MfsFlxkCJz — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) 24 novembre 2018

««Mettetela n'antra macchina in seconda fila a via Cola di Rienzo li mortacci vostri!!! Quanno ce vo ce vo. #gnaapotemofa #namanica deincivili». Questo il tweet al vetriolo con cui l'attore romano Alessandro Gassmann siè sfogato questa mattina postando sul social network la foto di numerose auto in doppia fila in una delle più frequentate strade dello shopping della Capitale.Già in passato, all'epoca dell'amministrazione di Ignazio Marino, l'attore aveva condannato la condizione di degrado in città, lanciando un appello sui social a prendere scopa e paletta per pulire ognuno la propria strada davanti casa. Era stato lui stesso a postare un selfie con tanto di ramazza e l'hashtag #Romasonoio.