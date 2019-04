Olimpiadi di italiano, domani la finale a Torino

Al via oggi a Torino, con la cerimonia di apertura, le Olimpiadi di Italiano giunte alla nona edizione e promosse dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la collaborazione dell'Accademia della Crusca. A sfidarsi in gara, domani, saranno 82 studenti delle scuole di tutta Italia e delle scuole e sezioni italiane all'estero. Si tratta dei finalisti selezionati fra i quasi 70.000 ragazzi che hanno partecipato alle competizioni di istituto e regionali in questi mesi. Un nuovo record: i partecipanti non sono mai stati così tanti. Sabato la cerimonia di premiazione, alle 9.00, nell'Auditorium 'Vivaldì della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.





I SEMINARI

Ad accompagnare la competizione saranno le Giornate della Lingua Italiana: dibattiti, tavole rotonde e seminari con accademici, scrittori e linguisti. «Queste Olimpiadi non sono solo una gara, ma una festa. E per me è un'emozione vedere tanti ragazzi che si appassionano alla nostra lingua. Ogni anno sempre di più: quando c'è tanto entusiasmo nelle nuove generazioni possiamo solo essere ottimisti. E noi adulti abbiamo la responsabilità di non deludere questa energia». Così il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti che ha oggi inviato un messaggio di saluto agli 82 finalisti. * Nona edizione da primato - Sono stati 69.254 gli studenti che hanno partecipato a tutte la fasi di selezione, da quelle di istituto alle regionali, fino ad arrivare alla sfida per il podio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA