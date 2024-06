Jasmine Paolini in finale al Roland Garros, ecco perché contro la n. 1 Swiatek sarà un'impresa (quasi) impossibile

Traguardo storico per Jasmine Paolini che piega la russa Andreeva in due set (6-3, 6-1) e stacca il pass per l'ultimo atto dell'Open di Francia dove sfiderà la numero uno al mondo Iga Swiatek per la conquista del titolo. Con questa vittoria, l'azzurra raggiunge il suo best ranking: da lunedì 10 giugno infatti, sarà la numero 7 al mondo, eguagliando il record personale di Roberta Vinci.

Se dovesse trionfare in finale contro Swiatek, potrebbe addirittura diventare la numero 5. E non basta: la Paolini è diventata la quinta tennista italiana di sempre a raggiungere una finale Slam nel singolare, con il sogno di diventare la terza a vincerla dopo Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. La sua strada fino alla finale è stata impeccabile, superando avversarie di grande talento e dimostrando una forma smagliante. Ma ora dovrà compiere un'impresa (quasi) impossibile: Paolini affronterà una sfida titanica contro una giocatrice che ha vinto tre degli ultimi quattro Roland Garros (2020, 2022, 2023) e che domina la scena del tennis femminile.

L'avversaria

Dall'altra parte del campo ci sarà Iga Swiatek. La tennista polacca è in finale al Roland Garros per la quarta volta in carriera, dopo aver sconfitto Coco Gauff in semifinale con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e trentasette minuti di gioco. Swiatek cercherà il suo quarto trionfo a Parigi, il quinto a livello Slam, contro Jasmine Paolini. Considerata una delle tenniste più forti della sua generazione, la polacca ha già vinto ventuno titoli WTA, tra cui quattro prove del Grande Slam (3 Open di Francia e uno US Open) e le WTA Finals nel 2023. Nell'aprile del 2022 ha raggiunto la 1ª posizione della classifica mondiale.

Il cammino di Swiatek in questo torneo è stato quasi senza macchia: ha concesso soltanto un set al secondo turno contro la Osaka, eliminando nei quarti Vondrousova e in semifinale Coco Gauff. Conquistando il suo terzo Roland Garros lo scorso anno, Swiatek è diventata la prima donna a confermare un titolo dello Slam dal 2016 (a Parigi non accadeva dal 2007, quando Justine Henin ci riuscì). Inoltre, è la terza donna nell'Era Open a vincere le prime quattro finali Slam disputate, dopo Monica Seles e Naomi Ōsaka.

Imbattuta a Parigi dal 2021

La Swiatek è imbattuta a Parigi dal 2021 con una striscia di ben 20 vittorie consecutive. L'ultima sconfitta risale ai quarti di finale del Roland Garros 2024, quando ha perso 4-6, 4-6 contro la greca Maria Sakkari. Nel 2024, tenendo conto di questo Open di Francia, degli Internazionali di Roma e dell'Open di Madrid, non perde da 18 partite.