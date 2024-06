Incidente a Milano, due morti sul colpo e due feriti gravissimi dopo uno scontro auto-camion sulla A-52

È di due morti e due feriti in codice rosso il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto, intorno alle 6 di stamane, sulla A52 in direzione Torino, nei pressi di Pero (Milano). Un camion e un'auto, Vw Maggiolino, si sono scontrati tra le gallerie Cerchiarello per cause in corso di accertamento.

Degli occupanti dell'auto due sono morti sul colpo e gli altri due si trovano ricoverati in gravissime condizioni negli ospedali San Carlo e Niguarda. Sul posto stanno ancora operando le squadre dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, la Polstrada e due ambulanze del 118. Si tratta di 4 giovani coinvolti, tra i 18 e i 25 anni.

Incidente a Milano, cosa è successo

Secondo le prime informazioni il gravissimo incidente stradale è avvenuto intorno alle 6 sul raccordo tra A8 e A4 che da Pero (Milano) porta, lungo la Statale 33 del Sempione, poco prima della galleria del Cerchiarello, in direzione Nord. Lo schianto, la cui dinamica è ancora in corso di ricostruzione, è avvenuto davanti al grande complesso fieristico di Rho-Pero. Secondo quanto riferito dal 118 i deceduti e i feriti sono tutti ragazzi, maschi.