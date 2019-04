La Sapienza aderisce allo stop della plastica monouso

L'università di Roma La Sapienza aderisce alla campagna #StopSingleUsePlastic lanciata dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane, con l'associazione Marevivo e il Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze, volta a disincentivare l'utilizzo di oggetti monouso di plastica come bottiglie e bicchierini da caffè. Il Senato accademico dell'ateneo ha approvato il programma 'Plastic Freè che prevede, tra l'altro, la distribuzione di borracce in metallo alle future matricole.



GLI INCENTIVI

La settimana scorsa l'università Roma Tre aveva annunciato il dono di 30mila borracce ai suoi studenti. La Sapienza si è impegnata ad aumentare gli erogatori di acqua senza bicchieri di plastica nelle strutture dell'ateneo, a installare macchine del caffè con l'opzione senza bicchieri per incentivare l'uso di tazze personali, e a premiare le società di ristorazione attive all'interno delle sedi universitarie che abbandonano l'uso di plastica monouso. In programma c'è anche la messa al bando di bottiglie e bicchieri di plastica al tavolo dei relatori in tutte le conferenze che si svolgono all'interno dell'ateneo, e l'adeguamento a criteri 'plastic freè degli ordini di cancelleria degli uffici.

Ultimo aggiornamento: 21:51

