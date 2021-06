Scuola, nel Lazio la riapertura sarà il 13 settembre. Obiettivo? Lezioni in presenza

Giovedì 24 Giugno 2021, 18:54

«Nel Lazio le scuole riapriranno il 13 settembre». Lo annuncia Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio. Per l'assessore, «fissare oggi l'inizio delle lezioni è un passaggio strategico per impegnare tutti a lavorare, da subito, per organizzare al meglio tutti gli aspetti legati alla riapertura. Come Regione Lazio continuiamo a mettere la scuola tra le nostre priorità, augurandoci che il prossimo anno non sia più condizionato dalla pandemia. Tra gli obiettivi, quello di permettere le lezioni in presenza per tutte le classi».

La carica degli adolescenti: 2.600 i vaccinati in provincia di Latina