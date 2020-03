Coronavirus, scuole chiuse fino a maggio? Ecco quando potrebbero riaprire

A scuola non prima di maggio: a causa dell'emergenza Coronavirus, gli istituti e le famiglie rischiano di vedere slittare ancora la riapertura. Sembra infatti ormai inevitabile: le scuole non riapriranno il 6 aprile. Si andrà avanti con la serrata, almeno per qualche altra settimana.

Anche la ministra all'istruzione, Lucia Azzolina, ha anticipato che probabilmente si andrà «nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile».

A decidere con esattezza la data, comunque, saranno gli esperti del ministero della salute in base ai dati che arriveranno dall'epidemia di contagio. Quel che è certo, oggi, è che la data del 3 aprile fissata dal Premier Conte, dopo la proroga rispetto all'iniziale 15 marzo, è destinata a slittare ulteriormente.

A quando? La nuova data arriverà probabilmente la prossima settimana. Ma stando a quanto sottolineato dal Comitato scientifico potrebbe trattarsi dell'inizio del mese di maggio: gli esperti infatti hanno sottolineato che non avrebbe senso tenere le scuole chiuse per meno di due mesi. Il modello da seguire, infatti, è quello cinese che tenendo gli istituti serrati, così come tutto il resto, è riuscito a contenere il contagio.

Considerando che le lezioni scolastiche, su tutto il territori nazionale, si sono fermate il 5 marzo la data possibile per la riapertura potrebbe essere quella di lunedì 4 maggio.

Per quel giorno, infatti, saranno stati garantiti i 60 giorni di chiusura. Fermo restando che, qualora il picco del contagio da Covid-19, dovesse spostarsi ancora in là nel tempo, la scuola sarebbe costretta a fermarsi ulteriormente. Tutto dipende dall'evolversi dell'epidemia.



