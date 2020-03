Coronavirus, Bce lancia quantitative easing da 750 miliardi di euro per l'emergenza

La Bce lancia un nuovo quantitative easing da 750 miliardi di euro, con acquisti di titoli del settore pubblico e privato. Lo rende noto la Bce dopo il consiglio direttivo d'emergenza tenuto via conference call. Il programma, che proseguirà per tutto il 2020, includerà anche il debito greco e i commercial paper non bancari, ossia le cambiali con cui si finanziano molte imprese.

La Bce è pronta a rivedere i limiti che si è data agli acquisti di bond «nella misura necessaria a rendere la sua azione proporzionata ai rischi». Lo si legge in una nota della Bce dopo che l'Eurotower ha rilanciato il quantitative easing. Rimuovere i limiti consentirebbe di superare il 33% di acquisti su ciascuna emissione e la clausola che prevede acquisti per ciascun Paese proporzionati alla quota nel capitale della Bce.

