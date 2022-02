Scuola, niente Dad per alunni vaccinati: alle materne di 5 giorni con 5 positivi in classe: le indicazioni della cabina di regia

Scuola. E' iniziata a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo sulle nuove misure anti-Covid. I bambini da 0 a 6 anni, secondo gli orientamenti della cabina, andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi positivi al Covid. La Dad - viene spiegato - scatterà per tutti, dal momento che a questa età i bambini non sono vaccinabili e stanno in classe senza mascherina.

Scuola, in Dad con tre positivi. Medie e superiori, cosa cambia con i tamponi

Scuola, le indicazioni della cabina di regia

Il nuovo quadro prevedrebbe per i nidi e le materne - quindi da 0 a 6 anni - la permanenza in classe dunque in presenza, fino al quinto caso di positività, scatta la dad dal quinto in su. Per la scuola primaria - da 6 anni a 12- scatta quella che in cabina di regia è stata definita come «divaricazione» con la distinzione tra vaccinati e non. Dal quinto caso in su, infatti, gli studenti vaccinati restano in classe, mentre vanno a casa quelli che non lo sono e che dovranno usufruire della cosidetta dad. In scuola secondaria - dai 12 anni in poi - le maglie si stringono alla luce del maggior numeri di vaccinati: basteranno infatti due casi in classe per far scattare la dad.